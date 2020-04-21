Верховный суд России проведет первое слушание в онлайн-режиме

Верховный суд России впервые проведет заседание с использованием видеоконференцсвязи. Стороны смогут принять участие в слушаниях при помощи гаджетов, оставаясь при этом дома или в своих офисах.

Пока в таком формате запланировано слушание только гражданских дел. Технология позволяет свести к нулю риск распространения коронавирусной инфекции, чем при традиционных слушаниях, когда стороны находятся в одном помещении длительное время.

Участники процесса должны будут заблаговременно направить в суд заявление и документы, которые подтверждают из полномочия, а также пройти процедуру регистрации на портале государственные услуг. После этого, участник процесса получит по электронной почте уникальную ссылку для участия в видеоконференции.

Эксперты отмечают, что подобная практика может сохраниться и после пандемии COVID-19. В дальнейшем она позволит лицам с ограниченными возможностями принимать участие в процессе.