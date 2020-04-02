В России зафиксирован 771 новый случай COVID-19

За сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 771 человека. Новые случаи были зафиксированы в 29 регионах страны. Теперь в России зарегистрировано 3548 человек с подтвержденным COVID-19 в 76 регионах, передает оперштаб.

Всего от коронавируса в нашей стране вылечились 235 человек.

«За сутки выздоровело 45 человек: Москва - 25, Свердловская область -7, Республика Саха (Якутия) - 3, Челябинская область - 2, Республика Коми -1, Краснодарский край -1, Республика Крым - 1, Ивановская область - 1, Ставропольский край - 1, Калужская область -1, Приморский край -1, Пермский край -1», - говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки также зарегистрировано шесть смертей пациентов с положительным тестом на COVID-19. С начала распространения коронавируса в нашей стране от новой болезни умерли 30 человек.

Под медицинским наблюдением, по данным на 1 апреля, находятся 215,5 тысячи человек.