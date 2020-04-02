Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов двух стран
Президенту Белоруссии была направлена поздравительная телеграмма.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем единения РФ и Белоруссии.
«Нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах», - цитирует текст телеграммы пресс-служба Кремля.
Владимир Путин в поздравлении также отметил, что страны реализуют выгодные совместные проекты, а также координируют внешнюю и оборонную политику. Президент России также выразил уверенность, что опыт совместной работы поможет в решении любых вопросов, «стоящих на пути союзного строительства».