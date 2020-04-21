Медведев объяснил падение цен на нефть картельным сговором
Ситуация на рынке нефти может быть результатом картельного сговора. Такую версию выдвинул заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Проанализировав падение цен, он пришел к выводу о возможности перехода на торговлю по принципу take or pay.
При такой схеме поставщик обязуется предоставить товар, а покупатель - в любом случае оплатить определенную часть заявленных объемов вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле.
«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере, предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами», - заявил Медведев.
Сегодня цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Таким образом, сейчас для того, чтобы продать «черное золото», нужно доплатить покупателю.
На момент публикации новости цена нефти составляет -40 долларов за баррель. Такое резкое падение зафиксировано впервые. Нужно отметить, что стоимость нефти продолжает постоянно снижаться.