Минпромторг направил в Гепрокуратуру данные о завышении поставщиками цен на продукты

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направило в Министерство сельского хозяйства, Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру информацию о том, что некоторые поставщики завышают цены на продукты питания в период пандемии коронавируса.

По словам заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, сейчас рост цен на товары незначителен - 2,2%.

Ранее, как сообщают РИА Новости, некоторые объединения производителей продовольственной продукции обратились к Михаилу Мишустину с предложениями по сохранению бизнеса. Например, они считают важным закрепить в договорах поставки мораторий на штрафы за недопоставку продуктов.

Евтухов отметил, что опыт введения такого моратория в марте чуть не привел к росту цен. А поставщики часто отказывались отгружать товары, требуя повышения закупочной стоимости.

Сейчас, как заявили в Минпромторге, в крупных торговых сетях число поставщиков, которые заявили о повышении цен, достигает 30% от общего числа.