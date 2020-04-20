Глава ВТБ спрогнозировал укрепление рубля

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, когда можно ожидать укрепления рублевой валюты. По его мнению, рост курса доллара на 15% произошел в допустимых пределах.

«Я верю, что мы не выйдем за пределы 80 рублей за доллар, а в дальнейшем, в 2021 году, курс рубля укрепится. На мой взгляд, у Центробанка и Минфина есть возможность в случае необходимости поддерживать курс», - заявил Костин в интервью РБК.

По мнению главы ВТБ, решение не повышать ставки стало важным достижением. Костин отметил, что регулятор при этом мог бы «предоставлять банкам более дешевые деньги» в рамках специальных программ.

Ранее банк ВТБ одобрил кредитные каникулы для малых предприятий на сумму в 160 миллиардов рублей. Также организация запустила собственные программы поддержки предприятий.