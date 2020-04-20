В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил эффективность мер самоизоляции в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в Москве COVID-19 распространяется «очень гладко» и процесс поступления пациентов в тяжелом состоянии приостановлен.

«Мы видим, что меры, которые принимаются, по разобщению, самоизоляции, эффективны», - сказал Мурашко в интервью телеканала «Россия 24»

Глава Минздрава отметил, что не всегда хорошее самочувствие пациентов может гарантировать благоприятное течение болезни и такое состояние может быть обманчивым.

В Московском регионе режим самоизоляции был введен с 29 марта. С этого дня всем гражданам разрешается выходить из дома только в особо оговоренных случаях: для поездок на работу, для обращения в медицинские учреждения, для покупки продуктов и лекарственных препаратов, для выноса мусора и прогулок с собаками.

В общественных местах горожанам необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, которая составляет полтора – два метра. А с 15 апреля в российской столице начал действовать режим цифровых пропусков для передвижения по городу на общественном и личном транспорте.