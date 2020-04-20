Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции

Тамара Астапенкова
09:11 20.04.2020
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве распространение коронавируса идет «очень гладко».
В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил эффективность мер самоизоляции в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что в Москве COVID-19 распространяется «очень гладко» и процесс поступления пациентов в тяжелом состоянии приостановлен.

«Мы видим, что меры, которые принимаются, по разобщению, самоизоляции, эффективны», - сказал Мурашко в интервью телеканала «Россия 24»

Глава Минздрава отметил, что не всегда хорошее самочувствие пациентов может гарантировать благоприятное течение болезни и такое состояние может быть обманчивым.

В Московском регионе режим самоизоляции был введен с 29 марта. С этого дня всем гражданам разрешается выходить из дома только в особо оговоренных случаях: для поездок на работу, для обращения в медицинские учреждения, для покупки продуктов и лекарственных препаратов, для выноса мусора и прогулок с собаками.

В общественных местах горожанам необходимо соблюдать так называемую социальную дистанцию, которая составляет полтора – два метра. А с 15 апреля в российской столице начал действовать режим цифровых пропусков для передвижения по городу на общественном и личном транспорте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата20.04.2020, 05:00
Крылья помощи: кадры прибытия Ан-124 ВКС РФ в Кишинев с медицинским грузом из Китая
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата19.04.2020, 16:25
Мантуров: серийные поставки «Арматы» в войска начнутся в 2021 году
Дата20.04.2020, 08:50
В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
09:11 В стране и мире
В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции
08:03 В стране и мире
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
07:28 В стране и мире
Глава ВОЗ призвал устранить торговые барьеры для борьбы с коронавирусом
06:55 Армия
В Минобороны РФ рассказали о контроле здоровья военнослужащих в Италии
06:22 Армия
Видео
Помощь на самоизоляции: военные доставили продукты ветеранам в Подмосковье
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
09:44 В стране и мире
Глава ВТБ спрогнозировал укрепление рубля
09:11 В стране и мире
В Минздраве оценили эффективность мер по самоизоляции
08:50 Вопросы истории
Видео
В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны
08:39 В стране и мире
В ЦИАМ назвали сроки создания полностью электрического самолета
08:03 В стране и мире
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Названа температура гибели коронавируса
Видео
Голливуд «по-питерски»: автомобиль едва не рухнул в Мойку, отрываясь от полиции
Четыре «всадника» онкологии: названы предшествующие раку заболевания
Названы девять главных правил по борьбе со стрессом во время самоизоляции
Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга
Видео
«Носить обязательно»: советы врача по использованию медицинских масок
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.