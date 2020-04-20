В ЦИАМ назвали сроки создания полностью электрического самолета

Полностью электрические самолеты и так называемые «летающие такси» появятся в малой авиации до 2035 года. Такой прогноз сделал генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.

Летающие аппараты будут вмещать в себя до 19 пассажиров и иметь ограниченную дальность полетов, уточнил Гордин. Он пояснил, что для создания в электрических самолетах тяги, используют не традиционные тепловые двигатели, а электродвигатели.

«Энергией такая силовая установка питается от аккумуляторов или от топливных элементов. Это идеальная схема с точки зрения отсутствия вредных выбросов, а также простоты обслуживания и надежности», - сказал Гордин в интервью РИА Новости.

Ранее в Институте авиационного моторостроения заявляли, что в России полет первого самолета с электродвигателем должен состояться уже в 2020 году. Демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт прошли на базе Института успешно еще в прошлом году.