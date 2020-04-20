Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирусная инфекция не развивается по классическим канонам эпидемиологии и действует странно. Об это рассказал заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире телеканала «Россия-1».

«Почему-то он не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Совершенно непонятно несоответствие изменений легких и самочувствия больного», - сказал Никифоров.

По его словам, человек может чувствовать себя хорошо, при этом результаты компьютерной томографии легких будут демонстрировать такие изменения, при которых пациент должен находиться в реанимации. И такая картина может складываться до определенного времени, а дальше наступает «катастрофический обвал». Инфекционист также добавил, что коронавирусную инфекцию не видно на рентгеновских снимках.

«Мы столкнулись с чем-то новым. Я бы не сказал, что это страшное. Но все непонятное –страшно», - заявил эксперт.

Ранее вирусологи предположили, что коронавирусная инфекция может стать сезонной. Они привели в пример свиной грипп, который бушевал во всем мире в 2009 году, и постепенно превратился в относительно безобидный сезонный вирус. Также специалисты не ожидают более опасных мутаций COVID-19, даже при условии постоянных изменений инфекции.