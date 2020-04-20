В Гидрометцентре объяснили возникновение в России аномальных холодов

В Гидрометцентре объяснили причину аномальных холодов в европейской части России. По словам научного руководителя центра Романа Вильфанда, виной тому стал антициклон с эпицентром над Скандинавией.

По восточному его краю перемещается холодная воздушная масса, эффект от которой будет особо ощутим в Ростовской области и Краснодарском крае. Похолодание ожидается в течение наступившей недели и продержится 4-5 дней.

В то же время в азиатской части страны, наоборот, ожидается аномальное потепление. Здесь, в свою очередь, виновником стал другой антициклон, с эпицентром над Западной Сибирью. Как отметил Вильфанд, в азиатской части страны обычно холоднее, чем в других широтах, но не в этом году.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал грядущую погоду «атмосферной лихорадкой». По его словам, синоптическая ситуация по-прежнему будет определяться циклонами атлантического и балканского происхождений.