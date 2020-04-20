Глава ВОЗ призвал устранить торговые барьеры для борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «Большой двадцатки» (G20) ликвидировать препятствия в сфере торговли и сотрудничества в целях увеличения объемов необходимых товаров и оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом гендиректор ВОЗ заявил во время видеоконференции в воскресенье 19 апреля на совещании Группы двадцати.

«Необходимо сотрудничать вместе, в целях увеличения производства и справедливого распределения предметов первой необходимости и устранить все торговые барьеры», - написал Гебрейесус в Twitter, обращаясь к членам G20.

Глава ВОЗ также призвал страны «Большой двадцатки» продолжать решительную борьбу с коронавирусом, основываясь на научных изысканиях и доказательствах, и поддерживать глобальные меры реагирования на ситуацию с распространением болезни.

В воскресенье во время видеоконференции, министры здравоохранения стран G20 признали, что пандемия COVID-19 выявила недочеты в системах здравоохранения разных государств. Они также отметили необходимость повышения эффективности национальных систем здравоохранения, для чего условились обмениваться знаниями и опытом по борьбе с коронавирусом.