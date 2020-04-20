Новый год на орбите: двое необычных туристов готовятся к отправке на МКС

Впервые в истории, космические туристы смогут встретить Новый год на борту Международной космической станции (МКС). Это произойдет в коне 2021 года. Двое гостей будут доставлены на орбиту на борту российского корабля «Союз».

Согласно плану, сообщает РИА Новости, путешественников отправят в космос в декабре следующего года. Они полетят на борту корабля «Союз МС-20» вместе с российским космонавтов. Возвращение туристов на Землю планируется в январе 2021 года.

Сообщается, что соответствующий договор на отправку двух космический туристов Роскосмос и американская компания Space Adventures подписали в феврале прошлого года. В 2001-2009 годах на «Союзах» по контрактам с Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони.