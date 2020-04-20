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В Алеппо разработали план по восстановлению водоснабжения в городе

Иван Линдеманн
06:03 20.04.2020
На эти цели правительство Сирии выделит примерно 3,3 миллиона долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Во всех районах сирийского Алеппо, которые были разрушены боевиками, будет восстановлено водоснабжение. Власти города разработали для этого специальную программу.

Как рассказал глава водоснабжающей компании Юсеф Кардие, во время войны в городе была уничтожена система водоочистки. В настоящее время она восстановлена.

«До войны в Алеппо подавалось 700 тысяч тонн воды ежедневно, и этого хватало на все нужды города. Сейчас мы подаем лишь 550 тысяч тонн. Поэтому есть перебои с подачей в некоторые районы», - заявил Кардие.

Согласно плану властей, первоочередно будет восстановлена подача воды в кварталы, расположенные в западной части Алеппо.

«Там сейчас идет реконструкция зданий, и мы работаем в тесном контакте со строителями. Наладим подачу воды туда, и тогда весь Алеппо будет снабжаться водой», - отметил глава водоснабжающей компании.

На эти цели правительством будет выделено 1,7 миллиарда лир - это примерно 3,3 миллиона долларов.

Кроме того, будет восстановлена построенная еще во времена Советского Союза водозаборная станция на водохранилище имени Асада. Из-за того, что на ней стоит российская система, власти Сирии рассчитывают на помощь РФ в этом вопросе.

Водоснабжающая компания, кроме Алеппо, обеспечивает водой десятки других населенных пунктов, где еще не восстановлены коммуникации: воду привозят в цистернах.

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