В Алеппо разработали план по восстановлению водоснабжения в городе

Во всех районах сирийского Алеппо, которые были разрушены боевиками, будет восстановлено водоснабжение. Власти города разработали для этого специальную программу.

Как рассказал глава водоснабжающей компании Юсеф Кардие, во время войны в городе была уничтожена система водоочистки. В настоящее время она восстановлена.

«До войны в Алеппо подавалось 700 тысяч тонн воды ежедневно, и этого хватало на все нужды города. Сейчас мы подаем лишь 550 тысяч тонн. Поэтому есть перебои с подачей в некоторые районы», - заявил Кардие.

Согласно плану властей, первоочередно будет восстановлена подача воды в кварталы, расположенные в западной части Алеппо.

«Там сейчас идет реконструкция зданий, и мы работаем в тесном контакте со строителями. Наладим подачу воды туда, и тогда весь Алеппо будет снабжаться водой», - отметил глава водоснабжающей компании.

На эти цели правительством будет выделено 1,7 миллиарда лир - это примерно 3,3 миллиона долларов.

Кроме того, будет восстановлена построенная еще во времена Советского Союза водозаборная станция на водохранилище имени Асада. Из-за того, что на ней стоит российская система, власти Сирии рассчитывают на помощь РФ в этом вопросе.

Водоснабжающая компания, кроме Алеппо, обеспечивает водой десятки других населенных пунктов, где еще не восстановлены коммуникации: воду привозят в цистернах.