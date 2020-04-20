Жертвами стрельбы в Новой Шотландии стали 16 человек

Число скончавшихся в результате стрельбы в Новой Шотландии выросло с 13 до 17 человек.Об этом телеканалу CBC сообщили в национальной полиции.

Инцидент в приморской провинции Канады произошел 18 апреля. В городе Портапик мужчина, переодетый в очень схожую с полицейской форму, открыл огонь по людям.

Операция по задержанию злоумышленника длилась около 12 часов. Первоначально сообщалось, что мужчина был найден мертвым, позднее правоохранители уточнили, что он был убит в ходе перестрелки.

Версию теракта полиция не рассматривает. Сейчас правоохранители выясняют мотивы произошедшего.

Соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.