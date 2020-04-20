Роспотребнадзор оценил эффективность антибактериального мыла против COVID-19

Регулярное мытье рук с мылом является важным средством профилактики коронавирусной инфекции. Об этом россиянам напомнили специалисты Роспотребнадзора. Они заявили о значимости соблюдения личной гигиены в условиях пандемии вирусного заболевания. При этом, эксперты призвали не стремиться использовать исключительно антибактериальное мыло.

«Так называемое "антибактериальное" мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, напомнили в Роспотребнадзоре, не существует стандартного антибактериального мыла, в каждый продукт производитель включает различные добавки, а некоторые из них и вовсе носят исключительно маркетинговый характер.

Тем не менее, считают эксперты эпидемиологи, мытье рук с любым мылом сокращает смертность от острых респираторных заболеваний на 20%, а от острых кишечных заболеваний на 50%.