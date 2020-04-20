Названы девять главных правил по борьбе со стрессом во время самоизоляции

Для того, чтобы провести время самоизоляции с пользой и не испытывать из-за этого чувство тревоги, важно соблюдать всего лишь девять главных правил. Так считают в Российском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

Первое - ограничить количество информации по ситуации с коронавирусом, то есть меньше читать и смотреть новости. Особенно специалисты не рекомендуют ориентироваться на социальные сети, потому что они чаще всего являются источником фейков.

Второе - соблюдать все рекомендации медиков и не забывать про личную гигиену. Это придает человеку ощущение защищенности.

Третье - не нарушать введенные властями ограничения.

Четвертое - общаться с родными и близкими. Таким образом человек чувствует поддержку. Если эти люди находятся далеко, то можно совершать аудио- или видеозвонки, а также переписываться.

Пятое - не забывать про домашние дела. Они, как правило, отвлекают от негативных мыслей.

Шестое - найти хобби: чтение, просмотр фильмов, рисование. Это также избавит от постоянных раздумий на тему COVID-19.

Пятое - есть только здоровую пищу. Это необходимо для того, чтобы не переживать еще и из-за появления лишнего веса.

Шестое - заниматься спортом. От физических нагрузок улучшается настроение.

Седьмое - хорошо высыпаться. Так человек восстанавливает и силы, и психическое здоровье.

Восьмое - делиться своими переживаниями только с тем человеком, которому доверяете.

Девятое - если самостоятельно справиться со стрессом и чувством тревоги не получается, то следует обратиться в службу неотложной психологической помощи.