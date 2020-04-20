Число скончавшихся в результате стрельбы в Новой Шотландии выросло до 13 человек

В результате стрельбы в приморской провинции Канады - Новой Шотландии - число скончавшихся выросло до 13 человек. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает телеканал CTV News.

Ранее правоохранители заявляли, что жертвами стрелка стали более 10 человек, в числе которых сотрудница полиции.

Пока что версия теракта не рассматривается. Выясняются мотивы злоумышленника.

Стрельба в городе Портапик произошла 18 апреля. Мужчина, переодетый в форму, похожую на полицейскую, открыл огонь по людям. Спустя примерно 12 часов поисков, злоумышленника нашли мертвым.