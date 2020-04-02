Для боевого духа на фоне пандемии: артисты театра устроили «балконный концерт» в Челябинске

Солисты челябинского театра устроили концерт на балконе. Они исполнили популярные песни советских лет и отрывки из известных арий.

С 28 марта артисты находятся на самоизоляции, исполняя распоряжение правительства области по предупреждению распространения коронавируса.

Работники театра живут рядом, квартиры им снимает работодатель. Правила самоизоляции они соблюдают полностью и выходят на улицу лишь в случае крайней необходимости: выбросить мусор и закупиться за продуктами.

Цель концерта — поддержать соседей во время самоизоляции. Правда, концертмейстера и рояля в домашнем арсенале у солистов нет. Поэтому, как они сами объяснили, классического звучания не получится. Вместо живого аккомпанемента в распоряжении находятся колонка, микрофон и минусовки песен.

В выступлении приняли участие трое артистов - супружеская пара и сосед-коллега. Зрителей набралось немало - множество жильцов жилого комплекса на время оторвались от дел и встали у открытых окон, чтобы послушать выступление. Некоторые даже снимали происходящее на мобильный телефон.

Солисты рассказали, что очень скучают по репетициям и впервые будут выступать в таком жанре. Эксперимент артисты устроили не напрасно - слушатели были благодарны и после каждой песни кричали «Браво!» и аплодировали.