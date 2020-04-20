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Трамп заявил о готовности оказать Ирану медпомощь в связи с коронавирусом

Иван Линдеманн
03:21 20.04.2020
В ответ в Вашингтоне ждут, что Тегеран пойдет с ними на соглашение по нормализации отношений.
Трамп заявил о готовности оказать Ирану медпомощь в связи с коронавирусом
© Фото: Ahmad Halabisaz Xinhua Globallookpress

Соединенные Штаты в связи с коронавирусом готовы оказать Ирану медицинскую помощь. Об этом в ходе брифинга в Белом доме сообщил Дональд Трамп.

По словам президента США, Вашингтон может предоставить Тегерану аппараты искусственной вентиляции легких. Как заявил Трамп, в Штатах таких устройств тысячи.

«Я готов сделать что-то, если им вдруг нужна помощь. Если они захотят, они попросят. В США сейчас производятся тысячи аппаратов ИВЛ. Мы хотим помочь Ирану, но власти страны в таком случае должны быть умнее и пойти с США на соглашение», - заявил Трамп.

Ранее США уже предлагали Ирану свою помощь. Однако власти исламской республики отвергли это, заявив, что не намерены принимать советы ни от какого американского политика.

Напомним, что конфликт между Ираном и США усилился в начале 2020 года. Это произошло после  того, как американские военные ликвидировали генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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