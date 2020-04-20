Названы возможные потери банковского сектора РФ из-за пандемии

Потери российского банковского сектора могут составить до 2,5 триллионов рублей. Такое предположение сделал глава ВТБ Андрей Костин, оценивая эффект, который может нанести пандемия коронавирусной инфекции и вызванные ею ограничения.

По словам Костина, надежда на благоприятный исход существует, и ситуация будет полностью зависеть от скорости восстановления производства.

«Самая пессимистичная оценка - банковский сектор России может потерять 2,5 триллиона рублей», - цитирует РБК слова Костина.

Глава ВТБ в своем интервью отметил, что российский банковский сектор уже выделил 3 миллиона рублей на финансирование отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии и ответных мер.

Ранее помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин завил об отрицательной динамике национальной экономики во II квартале 2020 года. Однако, по его мнению, у государства есть все необходимые ресурсы для быстрого восстановления.