Повысить пенсии и зарплаты: АСИ выступило с предложением к Мишустину

В качестве меры повышения спроса на промышленную продукцию и услуги Агентство стратегических инициатив выступило с предложением повысить бюджетникам заработные платы и пенсии.

В письме, которое генеральный директор АСИ Светлана Чупшева направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, говорится, что увеличение должно составить 5-10%.

«Данное повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле», - отмечается в документе.

На эти цели, по подсчетам, потребуется от 500 миллиардов до 1 триллиона рублей.

Кроме того, в письме АСИ сообщается, что такие меры уже вовсю реализуют развитые страны. Повышение пенсий и зарплат бюджетникам является одним из механизмов минимизации потери роста экономики.

«Как показали наши оценки экономической ситуации в России в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса, а также оценки ряда ведущих международных исследовательских центров, замедление темпа роста ВВП в России может быть значительным: 0,3-0,5 п. п. - 2,0-2,5 п. п.», - говорится в сообщении АСИ.

Ранее Агентство стратегических инициатив предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС.