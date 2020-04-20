Тотальная уязвимость: в G20 раскритиковали национальные системы здравоохранения

Эпидемия коронавирусной инфекции выявила недочеты в системах здравоохранения разных государств. К такому выводу пришли министры здравоохранения стран G20 в ходе виртуальной встречи посвященной проблематике лечения коронавируса.

«Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 высветила системные недочеты в системах здравоохранения. Она также показала уязвимость глобальной возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии», - цитирует РИА Новости выводы итогового заявления.

Кроме того, министры рассмотрели необходимость повышения эффективности национальных систем здравоохранения, для чего условились обмениваться знаниями и опытом по борьбе с COVID-19.

Участники виртуальной встречи рассмотрели необходимые меры по повышению готовности к пандемии, использование цифровых решений, акцентировав внимание на безопасности пациентов.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения 11 марта признали вспышку коронавирусной инфекции пандемией. Зафиксированная в многомиллионном китайском городе Ухань в конце прошлого года, она распространилась по миру. Сегодня коронавирусом инфицированы более 2,24 миллиона жителей Земли, свыше 152 тысяч человек погибли.