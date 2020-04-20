У православных христиан началась Светлая седмица или праздничная пасхальная неделя. В это время верующие по традиции отдыхают и делятся друг с другом радостью Воскрешения Христова. Накануне наступления Пасхи в православных храмах читают Слово Иоанна Златоуста в напутствие всем прихожанам.

«Итак, все войдите в радость Господа нашего. И первые, и вторые - получите награду. Богатые и бедные, ликуйте друг с другом. Воздержные и нерадивые, почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильна - насыщайтесь все», - сказано в Слове Иоанна Златоуста на Пасху.

Согласно традициям Русской православной церкви, всю неделю желающие по благословению могут звонить в колокола, делясь своей радостью с окружающими. Верующим предписано поздравлять друг друга и ходить в гости.

Однако в этом году коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в празднование Светлой седмицы. Из-за пандемии COVID-19, в Москве и Подмосковье все праздничные церковные службы прошли без прихожан.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к верующим призвал их оставаться дома, молиться и смотреть прямые трансляции богослужений.