Трамп назвал кандидата на пост посла США в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть на пост посла в Минске помощника госсекретаря по Западной Европе и ЕС Джули Фишер. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

ֿ«Президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Белоруссии», - говорится в заявлении.

Ранее Фишер работала заместителем постпреда Соединенных Штатов в НАТО, была сотрудником дипмиссий в России, Грузии и на Украине. Согласно ее биографии на сайте госдепартамента, Фишер говорит на русском и французским языках, а также немного владеет грузинским.