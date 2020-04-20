В Москве от коронавируса скончались еще 29 пациентов

В Москве скончались еще 29 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Возраст умерших: от 31 года до 94 лет. У самого молодого была диагностирована двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхи. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом», - отмечается в сообщении оперштаба.

По состоянию на 20 апреля 10:35, в России зафиксирован 47121 случай заражения коронавирусом, скончались 405 человек, выздоровели 3446.