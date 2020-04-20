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Жители Подмосковья оформили более 5 миллионов цифровых пропусков

Ян Брацкий
23:32 20.04.2020
Оформить разрешительные документы для перемещения по региону можно на портале государственных услуг.
Жители Подмосковья оформили более 5 миллионов цифровых пропусков
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Около 5,2 миллионов цифровых пропусков для передвижения по региону выданы жителям Московской области. Сообщение об этом распространила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«В Подмосковье выдано 5,2 миллиона цифровых пропусков», - говорится в сообщении пресс-службы.

Все жители региона, начиная с 15 апреля, обязаны иметь при себе цифровой пропуск для передвижения на транспорте. Оформить разрешительные документы можно на портале государственных услуг. В специальную графу необходимо внести свои личные данные, серию и номер паспорта, а также проездного документа.

Оплата проезда будет осуществляться только по карте «Стрелка». На маршрутах по регулируемым тарифам с предоставлением льгот действует социальная карта жителя Мособласти и Москвы, добавили в пресс-службе.

Приобрести карту «Стрелка» можно у водителя или заказать ее с доставкой на дом, позвонив на горячую линию Минтранспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На пригородном железнодорожном транспорте сохраняется действие стандартных проездных билетов. Для обладателей служебных удостоверений - военнослужащим, работникам СМИ, судьям и адвокатам для поездок на такси также необходимо оформлять цифровой пропуск.

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