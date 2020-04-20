У троих учащихся московской академии СК выявлены признаки коронавируса

У троих учащихся московской академии Следственного комитета, благодаря тщательному мониторингу, были выявлены признаки коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

«В частности, такой скрупулезный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трех студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», - отметили в ведомстве.

В СКР при этом подчеркнули, что в сложившейся эпидемиологической ситуации во всех образовательных учреждениях Следственного комитета сейчас идет тщательный мониторинг состояния здоровья студентов.

В настоящий момент в России общее число инфицированных коронавирусом составляет более 47 тысяч человек. Скончались от этого заболевания 405 человек, 3 446 - выздоровели.