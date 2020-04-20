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Онлайн-няня и суд по мессенджеру: как пандемия COVID-19 изменила жизнь россиян

Денис Шурыгин
22:43 20.04.2020
Режим самоизоляции в стране изменил формат работы и развлечений.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пандемия коронавируса ускорила процесс неизбежной цифровизации. На работу через интернет перешли не только сотрудники офисов, но и няни, режим самоизоляции сделал курьеров доставки еды самой востребованной профессией, и даже дискотеки теперь проходят онлайн.

По словам эксперта по кадрами Ильи Варакина, огромное количество людей после преодоления эпидемии так и останутся работать удаленно.

«Не потому, что их заставили и других возможностей нет, а потому, что они нашли себя. Найти себя на удаленке - это не просто дань моде или лень возвращаться в офис. Это на самом деле новый образ жизни, который помогает вам гармонично тратить свои силы и не тратить время на дорогу», - говорит он.

Самоизоляция побуждает людей искать себе новые формы занятий и новые развлечения. Массовые мероприятия под запретом, но их можно устроить и в Сети - например, дискотеки уже проходят в Instagram.

Некоторым же диджеям сейчас приходится развозить фастфуд. Бармен и ведущий Михаил из Нижнего Новгорода остался без работы, но быстро переквалифицировался - доставка еды в топе предложений на рынке.

Курьер сейчас - почти новый олимпийский вид спорта - до объекта 300 метров, но приложение дает всего три минуты на выполнение заказа. Важно и соблюсти все требования безопасности.

«Мы ставим заказ на сумочку и отходим на 1,5-2 метра», - поясняет Михаил.

За последние два месяца крупные торговые сети открыли больше десяти тысяч вакансий курьеров. Но даже этого мало, чтобы вовремя развозить по адресам все покупки.

«Если раньше тебя работодатель мог загрузить на восемь часов в день и хватало, то сегодня работодатель готов загружать и на 16 часов. Если ты готов много работать, ты будешь много зарабатывать», - говорит президент кадрового интернет-портала Алексей Захаров.

Таксист, грузчик, курьер - в разгар пандемии востребованными оказались не самые престижные, зато теперь высокооплачиваемые профессии. На одной доставке товаров особо усердные сотрудники получают до ста тысяч рублей в месяц.

На удаленную работу перешли и суды - так, в России недавно вынесли первый судебный приговор по обычному мессенджеру.

«Во время процесса потерпевший видел и слышал, что происходит на судебном заседании, высказал свою позицию и ответил на вопросы судьи», - рассказывает пресс-секретарь Вологодского областного суда Анастасия Красотина.

Эксперимент Вологодского областного суда признан успешным. Правда, не для осужденного - ему не стали смягчать наказание. Грабитель не нарушит условий самоизоляции в ближайшие три года.

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