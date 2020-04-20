По следам Москвы: в Ростове-на-Дону ввели пропускной режим

Власти Ростова-на-Дону готовы ввести пропускной режим для горожан. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Специальные разрешения будут необходимы для въезда в город и для перемещения внутри него, говорится в сообщении. Приоритетное право на передвижение по городу получат некоторые категории работников, в частности это сотрудники организаций и предприятия, чья деятельность не была приостановлена на период пандемии коронавирусной инфекции, а также сотрудники медицинских учреждений.

Патрульные будут проверять не только наличие соответствующих разрешительных документов, но и удостоверение личности. В правительстве региона особо подчеркнули, что использовать пропуска можно будет лишь для поездок на работу и обратно.

Для получения специальных пропусков для своих сотрудников работодатели будут подавать заявки в администрацию Ростова-на-Дону. Разрешения начнут действовать с 23 апреля, оформить все формальности необходимо с 20 по 22 апреля.

Между тем пропускной режим в Москве действует с 15 апреля. Разрешение необходимо оформлять для передвижения по городу на любом виде транспорта, включая велосипеды. Ограничительные меры, по словам мэра столицы Сергея Собянина, будут действовать до 1 мая включительно, после чего будет принято решение об их отмене или продлении.