Доплатить покупателю: нефть WTI впервые в истории показала отрицательную цену

Цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Таким образом, сейчас для того, чтобы продать «черное золото», нужно доплатить покупателю.

На момент публикации новости цена нефти составляет -40 долларов за баррель. Такое резкое падение зафиксировано впервые.

Нужно отметить, что стоимость нефти продолжает постоянно снижаться.