Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по организации работы предприятий

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по организации работы на предприятиях в условиях сохранения рисков распространения нового типа коронавируса. Они включают ограничение контактов между сотрудниками, не связанных общими рабочими задачами, а также ограничение их перемещения во время перерывов на обед и отдых.

Для соблюдения социальной дистанции в ведомстве рекомендовали не допускать нахождения более пяти человек в помещении площадью до 50 кв.м. Температуру у сотрудников необходимо измерять четыре раза в день, работников также нужно обеспечить запасом одноразовых медицинских масок и дезинфицирующих средств, уточнили в ведомстве.

Прием пищи на рабочих местах предприятиям рекомендовали запретить, при отсутствии столовой выделив для этих целей отдельное помещение с раковиной и дозатором антисептика для рук.