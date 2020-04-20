Скворцова: в России остановился рост числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом

Прирост количества заражений коронавирусом в России сохраняется. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, отметив, что в то же время в нашей стране остановился рост числа тяжелых случаев, вызванных этой инфекцией.

По словам Скворцововй, в настоящий момент РФ недалека от пика заболеваемости коронавирусом и до мая страна должна выйти на плато.

Руководитель ФМБА также объяснила, что COVID-19 является менее заразным, чем другие вирусы. При этом она добавила, что в 45% случаев болезнь протекает бессимптомно, а в 30% - как обычный ОРВИ.

В настоящий момент в России общее число инфицированных коронавирусом составляет более 47 тысяч человек. Скончались от этого заболевания 405 человек, 3 446 - выздоровели.