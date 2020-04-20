В России упростили беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

«Речь идет о тестах на COVID-19, аппаратах искусственной вентиляции легких, медицинских масках, защитных костюмах», - уточнили в правительстве.

Согласно постановлению, с 16 марта по 30 сентября 2020 года данную продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначается для безвозмездной передачи медучреждениям. Целевое назначение товара должно быть подтверждено специальными документами, которые ранее выдавали уполномоченные органы государственной власти регионов.

Сейчас такие полномочия также закрепляются за Минпромторгом и Министерством здравоохранения. Этот шаг, считают в кабинете министров, ускорит процесс получения разрешений.