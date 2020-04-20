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Цена нефти WTI упала до доллара за баррель

Анна Касаткина
20:50 20.04.2020
Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов.
Цена нефти WTI упала до доллара за баррель
© Фото: Anatoly Ustinenko Russian LookGloballookpress

Стоимость американской нефти WTI с поставкой в мае упала до доллара за баррель. Цены продолжают бить антирекорды, предыдущий из которых, не считая сегодняшнего дня, был установлен на уровне 9,75 доллара за баррель.

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры распродают актив, так как срок торгов майским фьючерсом истекает 21 апреля. На нефтяные котировки также оказывает давление переизбыток сырья на рынке в условиях низкого спроса.

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