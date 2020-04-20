Посольство РФ проверяет сообщения о захвате судна с россиянами в Гвинейском заливе

Российское посольство в Бенине и Того проверяет сообщения о возможном захвате в Гвинейском заливе судна, на котором могли находиться граждане РФ. Об этом рассказали в пресс-службе дипломатического представительства, отметив, что, обращений от соотечественников в связи со случившимся пока не поступало.

«Такая информация была, судно было атаковано пиратами в территориальных водах Бенина, по некоторой информации, якобы там могли быть российские моряке, мы проверяем эту информацию», - приводит РИА Новости сообщение посольства.

Ранее британский портал Dryad Global сообщил о захвате пиратами контейнеровоза Tommi Ritsche в Гвинейском заливе. Позже в СМИ появились сообщения, что на борту судна могли находиться россияне.