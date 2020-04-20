У курсантов Военно-медицинской академии в Петербурге обнаружили коронавирус

У курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге обнаружили возбудитель нового типа коронавирусной инфекции. Положительный результат также показали тесты 55 курсантов других факультетов.

«Состояние всех инфицированных нормальное, симптоматических проявлений не наблюдается», - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что зараженных военнослужащих изолировали в стационар инфекционного отделения академии. Контактировавшие с ними также размещены на карантине в других местах и находятся под наблюдением медиков.

«В академии усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Проводится дезинфекция помещений и материальных средств», - добавили в министерстве.

Так также отметили, что инфицированные военнослужащие не привлекались к участию в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине.