Впервые с начала эпидемии: в Италии снизилось число зараженных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом жителей Италии уменьшилось впервые с начала эпидемии. Такое заявление сделал руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли, отметив, что без учета выздоровевших и скончавшихся за сутки оно сократилось на 20 человек.

«На сегодня зараженными являются 108 237 человек, на сутки это число снизилось на 20, это впервые зарегистрированный положительный показатель», - сказал он в ходе брифинга.

В воскресенье, 19 апреля, служба гражданской обороны сообщала о 486 новых заболевших COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, всего в мире зафиксировано свыше 2,24 миллиона случаев заражения COVID-19, более 152 тысяч человек скончались.