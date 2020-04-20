«Нечем дышать»: в Киеве рассказали о накрывшем город дыме от пожаров в Чернобыле

В Чернобыле продолжают полыхать леса. Из-за пожаров смогом накрыло Киев. При этом украинские власти не принимают никаких чрезвычайных мер. Журналист Иван Росада рассказал «Открытому эфиру» о сложной ситуации.

«В столице буквально нечем дышать . А качество атмосферы достигает самых опасных значений. Поэтому Киев третий день подряд возглавляет мировой рейтинг мегаполисов с наиболее грязным воздухом. При этом власти никаких чрезвычайных мер не вводят. Президент Зеленский вчера полчаса выступал на ток-шоу, но ни слова не сказал насчет экологического бедствия, которое охватило север Украины», - отметил Росада.

По его словам, Украина не справляется с пожарами, а проблема уже начинает принимать международный характер.

«Появилась карта распространения дыма от пожара в Чернобыле. Из-за ветреной погоды дым накрыл Белоруссию, юго-запад Украины, Молдову и Болгарию. Проблемы с воздухом не только в столице. Вчера они наблюдались в Запорожье и Днепре. Сегодня подключился Донбасс. Сейчас приходят сообщения, что Чернобыльская зона снова в огне. Туда сегодня привезли пять машин на танковом ходу для создания минерализованных полос для отрезания огня. Всего теперь здесь работают восемь машин. Я подчеркну - всего. Вопросов много», - резюмировал журналист.

Первые сообщения о пожарах рядом с Чернобыльской АЭС появились в начале апреля. Пламя охватило более 100 гектаров. Сообщалось, что в очаге пожара радиация превышает норму в 16 раз, что существенно осложняет тушение. В России заявили, что готовы помочь Украине в борьбе с лесными пожарами в районе Чернобыльской АЭС, если Киев озвучит соответствующую просьбу.