Шквал звонков и очереди: в Калининграде частично сняли ограничения по COVID-19 для бизнеса

В Калининградской области с 20 апреля ослабили режим изоляции - открыться разрешили некоторым предприятиям коммунального и бытового сектора. Работать они, тем не менее, будут с серьезными ограничениями.

Ослабление режима коснется различных мастерских, химчисток, прачечных, клининговых и риэлторских компаний.

«Шквал звонков с утра, абсолютнейший шквал и сегодня стояла очередь из четырех человек с девяти утра», - рассказывает директор одного из ателье по ремонту обуви Наталья Михайлова.

Разрешение на возобновление работы касается в основном тех предпринимателей, чей сервис не связан с длительным пребыванием клиентов в помещениях. Но работать все равно приходится с учетом новых реалий.

«У нас все обрабатывается антисептиками специальными. Для работы с одеждой и постельным бельем у нас закуплена российского производства специальная химия антибактериальная», - поясняет директор мини-химчистки Евгения Новицкая.

Все организации, которые возобновили свою работу, также обязаны обеспечить термометрию для сотрудников. К работе по-прежнему категорически не допускаются люди с хроническими заболеваниями, а также персонал старше 65 лет.