В центре «Вектор» анонсировали начало испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса, разрабатываемой Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, могут начать проводить в июне 2020 года. Такое заявление сделала научный сотрудник центра Наталья Думченко.

«По прогнозам, это будет июнь 2020 года. К клиническим исследованиям будут приступать только после получения разрешения Министерства здравоохранения РФ и одобрения этическим комитетом, как при Минздраве, так и при исследовательском клиническом центре», - объяснила специалист.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России есть определенные планы по созданию вакцины против коронавируса. По ее словам, над новой вакциной и поиском лекарственных средств против COVID-19 работают представители и научных организаций Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства.

В настоящий момент в России общее число инфицированных коронавирусом составляет более 47 тысяч человек. Скончались от этого заболевания 405 человек, 3 446 - выздоровели