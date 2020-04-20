Российские банки начали выдавать ипотеку под 6,5%

Российские банки запустили выдачу ипотечных кредитов под 6,5%. Льготные кредиты на жилье ранее анонсировал президент России Владимир Путин.

Выдавать ипотеку по пониженной ставке начали Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк и ДОМ.РФ. ПСБ в дополнение к госсубсидиям опустил ставку до 6%.

Льготную ипотеку можно будет взять до 1 ноября текущего года. Программа распространяется на первичный рынок жилья стоимостью до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов - в Москве и Санкт-Петербурге.