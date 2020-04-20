Российские банки начали выдавать ипотеку под 6,5%
Льготный кредит на покупку жилья можно будет взять до 1 ноября текущего года.
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Российские банки запустили выдачу ипотечных кредитов под 6,5%. Льготные кредиты на жилье ранее анонсировал президент России Владимир Путин.
Выдавать ипотеку по пониженной ставке начали Промсвязьбанк, ВТБ, Альфа-банк и ДОМ.РФ. ПСБ в дополнение к госсубсидиям опустил ставку до 6%.
Льготную ипотеку можно будет взять до 1 ноября текущего года. Программа распространяется на первичный рынок жилья стоимостью до трех миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов - в Москве и Санкт-Петербурге.