Назван средний возраст больных коронавирусом в России

Средний возраст зараженных коронавирусом в России составляет 47,9 лет для женщин и 44,7 - для мужчин. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании под руководством Владимира Путина.

«На сегодняшний день средний возраст заболевших в нашей стране составляет для женщин 47,9 года, для мужчин - 44,7 года», - сказала она.

Голикова добавила, что доля заразившихся граждан младше 18 лет составляет 7,6%, что приблизительно соответствует общемировой тенденции, а доля больных COVID-19 россиян старше 65 лет - 15,5%, что ниже, чем в остальном мире.

В рамках совещания вице-премьер также рассказала, что в России есть определенные планы по созданию вакцины против коронавируса. Как объяснила Татьяна Голикова, над новой вакциной и поиском лекарственных средств против COVID-19 работают представители и научных организаций Министерства здравоохранения, Министерства науки и высшего образования, Российской академии наук, Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства.