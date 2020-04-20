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В Чернобыльской зоне отчуждения начали «антидиверсионную операцию»

Анна Касаткина
18:50 20.04.2020
Правоохранительные органы считают лесные пожары близ Чернобыля и Припяти результатом намеренного поджога.
В Чернобыльской зоне отчуждения начали «антидиверсионную операцию»
© Фото: Serguei Fomine, Russian Look, Globallookpress

Нацгвардия Украины начала «антидиверсионную операцию» в зоне ликвидации пожаров у Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

По его словам, расследованием поджогов леса вблизи Чернобыля и Припяти также займется специальная группа министерства.

Аваков заявил, что распространению огня способствовала «чудовищно сухая зима», из-за которой высохли торфяники и хвойная подстилка оказалась уязвима для пожаров.

«И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки... Мы это очень ясно все понимаем», - написал министр на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что 20 апреля силы авиации совершили облет проблемных мест в Чернобыльской зоне, ликвидирован один небольшой очаг возгорания. Аваков также отметил, что погода для тушения в местах возгорания неблагоприятная - сильный ветер создает дополнительные риски для распространения огня.

Лесные пожары в зоне отчуждения начались 4 апреля. Правоохранительные органы считают происходящее результатом намеренного поджога. Из-за пожаров Киев накрыло смогом.

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