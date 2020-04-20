Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции
Всего в столице РФ за нарушение карантина за весь период оштрафованы 145 человек.
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За минувшие выходные камеры видеонаблюдения в Москве зафиксировали 55 нарушителей обязательной самоизоляции. Все нарушители были доставлены в обсервационные центры.
Всего за время действия режима повышенной готовности в российской столице выявлено 145 подобных нарушений. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
«Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 145 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет», - приводит ТАСС слова чиновника.
Данчиков при этом добавил, что всем нарушителям был выписан штраф за несоблюдение режима самоизоляции.