Камеры в Москве за выходные зафиксировали 55 нарушителей самоизоляции

За минувшие выходные камеры видеонаблюдения в Москве зафиксировали 55 нарушителей обязательной самоизоляции. Все нарушители были доставлены в обсервационные центры.

Всего за время действия режима повышенной готовности в российской столице выявлено 145 подобных нарушений. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

«Всего в период введения режима повышенной готовности за несоблюдение режима самоизоляции оштрафованы и помещены под наблюдение специалистов в принудительном порядке 145 человек, это в основном жители Москвы в возрасте от 30 до 55 лет», - приводит ТАСС слова чиновника.

Данчиков при этом добавил, что всем нарушителям был выписан штраф за несоблюдение режима самоизоляции.