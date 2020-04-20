Врач-терапевт рассказал об особенностях мутации вируса COVID-19

Чем быстрее мутирует вирус, тем сложнее создать для него вакцину. Об этом в «Открытом эфире» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, вирус COVID-19 мутирует медленнее вируса гриппа, поэтому создать от него вакцину технически не сложно. Однако большую часть времени займут клинические испытания, которые должны будут подтвердить, что разработка не нанесет вреда человеку.

«Чем быстрее мутирует вирус, тем сложнее для него создать вакцину. Например, вирус гриппа очень быстро мутирует. Поэтому каждый год мы создаем новую вакцину, и она действует в среднем шесть месяцев. Вирус COVID-19 мутирует гораздо медленнее. Поэтому для него вакцину создать технически проблем не составляет. Весь вопрос в том, чтобы она прошла клинические испытания. Лекарство не должно делать хуже, чем болезнь. Если мы вдруг выбросим на рынок то, что у нас не прошло нормальные клинические испытания, мы можем выпустить джина из бутылки», - объяснил Хухрев.

Ранее на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства от COVID-19. Он подчеркнул, что, если потребуется, государство готово выделить для этого дополнительные ресурсы.