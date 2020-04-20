Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач-терапевт рассказал об особенностях мутации вируса COVID-19

Лина Давыдова
21:50 20.04.2020
Скорость создания вакцины зависит напрямую от скорости мутации вируса, объяснил врач-терапевт Алексей Хухрев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress

Чем быстрее мутирует вирус, тем сложнее создать для него вакцину. Об этом в «Открытом эфире» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, вирус COVID-19 мутирует медленнее вируса гриппа, поэтому создать от него вакцину технически не сложно. Однако большую часть времени займут клинические испытания, которые должны будут подтвердить, что разработка не нанесет вреда человеку.

«Чем быстрее мутирует вирус, тем сложнее для него создать вакцину. Например, вирус гриппа очень быстро мутирует. Поэтому каждый год мы создаем новую вакцину, и она действует в среднем шесть месяцев. Вирус COVID-19 мутирует гораздо медленнее. Поэтому для него вакцину создать технически проблем не составляет. Весь вопрос в том, чтобы она прошла клинические испытания. Лекарство не должно делать хуже, чем болезнь. Если мы вдруг выбросим на рынок то, что у нас не прошло нормальные клинические испытания, мы можем выпустить джина из бутылки», - объяснил Хухрев.

Ранее на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России Владимир Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства от COVID-19. Он подчеркнул, что, если потребуется, государство готово выделить для этого дополнительные ресурсы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.04.2020, 19:46
В центре «Вектор» анонсировали начало испытаний вакцины от коронавируса
Дата20.04.2020, 22:15
Выход из-под удара и уничтожение целей: кадры учений Ту-95МС и Ту-22М3 в Амурской области
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата19.04.2020, 16:25
Мантуров: серийные поставки «Арматы» в войска начнутся в 2021 году
Дата20.04.2020, 08:50
В СКР начали проверку преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
22:54 В стране и мире
У троих учащихся московской академии СК выявлены признаки коронавируса
22:43 В стране и мире
Видео
Онлайн-няня и суд по мессенджеру: как пандемия COVID-19 изменила жизнь россиян
21:50 В стране и мире
Видео
Врач-терапевт рассказал об особенностях мутации вируса COVID-19
21:43 В стране и мире
Роспотребнадзор подготовил новые рекомендации по организации работы предприятий
21:18 В стране и мире
Скворцова: в России остановился рост числа тяжелых случаев заболевания коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:10 В стране и мире
Видео
«Нечем дышать»: в Киеве рассказали о накрывшем город дыме от пожаров в Чернобыле
22:54 В стране и мире
У троих учащихся московской академии СК выявлены признаки коронавируса
22:36 Армия
РФ и Турция провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке
22:15 Армия
Видео
Выход из-под удара и уничтожение целей: кадры учений Ту-95МС и Ту-22М3 в Амурской области
21:50 В стране и мире
Видео
Врач-терапевт рассказал об особенностях мутации вируса COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Паркет вместо льда: как проводят время спортсмены на самоизоляции
Видео
«Путь к цивилизованной жизни»: эксперт прокомментировал поправки в Гражданский кодекс о правах соседей по даче
«В груди песок»: переболевшие коронавирусом пациенты рассказали о своих симптомах
Четыре «всадника» онкологии: названы предшествующие раку заболевания
Инфекционист рассказал о странностях коронавируса
Видео
Голливуд «по-питерски»: автомобиль едва не рухнул в Мойку, отрываясь от полиции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.