Италия попросила РФ о помощи в борьбе с COVID-19 в провинции Брешиа

Руководство итальянской области Ломбардия попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих Италии помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в проведении дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа. Об этом на встрече с заместителем начальника войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-майором Сергеем Кикотем, которая состоялась сегодня в Бергамо, заявил вице-губернатор области Ломбардия Алан Рици.

По словам Рици, наиболее пораженными инфекцией регионами являются Бергамо и Брешиа. В Бергамо уже состоялись важнейшие работы.

«На базе этого опыта мы хотим попросить произвести такие работы в Брешиа, так как данный регион в этом очень нуждается», - сказал Рици.

От имени правительства и жителей Ломбардии Рици выразил благодарность российским военнослужащим за оказанную помощь.

Кикоть довел до руководства Ломбардии, что российские военнослужащие во взаимодействии с итальянскими коллегами уже провели обеззараживание 73 крупных объектов более чем в 60 городах провинции Бергамо.

Он подчеркнул, что «работы будут продолжены, пока в этом нуждаются регионы области Ломбардия».