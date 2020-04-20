Ученые нашли первую значительную мутацию COVID-19

Ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию нового коронавируса. В рамках исследования специалисты обработали информацию об инфекции, полученную из разных стран мира.

После изучения генетической структуры 106 образцов возбудителя COVID-19 была найдена мутация в образце, взятом у пациента в Индии. Как позже удалось установить, мутация вируса сделала его менее опасным для человеческого организма.

Кроме того, специалисты выяснили, что геном нового коронавируса более устойчив и менее подвержен мутациям, чем, например, вирус SARS, который вызвал в 2002 году эпидемию атипичной пневмонии, сказано в результатах исследования, опубликованных на сайте препринтов bioRxiv.

Ранее сообщалось, что ученые из Китая нашли способ защиты от COVID-19. В частности, вирусологи пришли к выводу, что основная тактика лечения должна базироваться на предотвращении разрушения гемоглобина.