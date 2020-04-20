Массовое заражение COVID-19 в больнице Екатеринбурга расследуют прокуратура и СК

Материалы о массовом заражении COVID-19 в Центральной городской клинической больнице №1 в Екатеринбурге передали в прокуратуру и Следственный комитет. Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Об инфицировании 78 врачей и пациентов медучреждения ранее сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Мы передали все необходимые материалы и продолжаем их передавать в прокуратуру, в Следственный комитет. Соответственно, будет расследование. Оно уже, по сути дела, началось», - цитирует Крекова РИА Новости.

Он добавил, что ответственные за произошедшее - от администраторов до конкретных виновников - понесут «достаточно жесткое наказание».

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, коронавирус у пациентов и сотрудников больницы официально подтвержден. Установлено также, что причиной случившегося стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований со стороны среднего медицинского персонала.