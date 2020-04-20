Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро провели телефонные переговоры по инициативе венесуэльской стороны. В ходе разговора обсуждались вопросы, касающиеся взаимного партнерства, пандемии коронавируса и мирного урегулирования внутриполитического конфликта в Венесуэле.

Мадуро выразил признательность за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с COVID-19, в частности, за поставку тест-систем. Лидеры государств также отметили важность согласованных мер со стороны международного сообщества по борьбе с новой глобальной угрозой, в том числе реализации выдвинутой Путиным инициативы создания «зеленых коридоров» на период кризиса для поставки медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

«При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках "ОПЕК+" договоренности о согласованном снижении нефтедобычи», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин и Мадуро обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений в первую очередь в торгово-экономической сфере.

«Подтверждена поддержка Россией усилий законных властей Венесуэлы по мирному урегулированию внутриполитических разногласий с опорой на общенациональный диалог», - уточняется в заявлении.

Президенты договорились поддерживать контакты на различном уровне, в том числе по линии Министерств здравоохранения.