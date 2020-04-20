В Минздраве назвали предварительные сроки спада эпидемии COVID-19

В Минздраве России надеются на спад эпидемии нового типа коронавирусной инфекции к лету. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Он отметил, что вопросом возвращения к нормальному образу жизни сейчас обеспокоены все и медработникам этого хочется не меньше.

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», - сказал он в интервью каналу «Россия 24».

Ранее президент РФ Владимир Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. На нем глава государства, в частности, заявил о росте в России объемов производства медоборудования для борьбы с распространением коронавируса.